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«Давно восхищаюсь им». Вратарь-новичок «Тампа-Бэй» высказался об Андрее Василевском

«Давно восхищаюсь им». Вратарь-новичок «Тампа-Бэй» высказался об Андрее Василевском
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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Деннис Хилдеби высказался о том, что стал одноклубником действующего обладателя «Везина Трофи» Андрея Василевского. Ранее шведский голкипер был обменян из «Торонто Мэйпл Лифс».

«У вратарей всегда есть конкуренция, но в то же время это очень интересно. Для меня возможность быть рядом с ним очень полезна. Можно наблюдать за ним каждый день, учиться у него. Я восхищался им в течение долгого времени. Его называют Котом. Он невероятно атлетичен и быстр для своих габаритов. Его сейвы щитками просто потрясающие», – цитирует Хилдеби Hockey Sverige.

В прошлом сезоне Хилдеби сыграл 20 матчей в регулярке НХЛ за «Лифс», отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,86.

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