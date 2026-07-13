«Давно восхищаюсь им». Вратарь-новичок «Тампа-Бэй» высказался об Андрее Василевском

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Деннис Хилдеби высказался о том, что стал одноклубником действующего обладателя «Везина Трофи» Андрея Василевского. Ранее шведский голкипер был обменян из «Торонто Мэйпл Лифс».

«У вратарей всегда есть конкуренция, но в то же время это очень интересно. Для меня возможность быть рядом с ним очень полезна. Можно наблюдать за ним каждый день, учиться у него. Я восхищался им в течение долгого времени. Его называют Котом. Он невероятно атлетичен и быстр для своих габаритов. Его сейвы щитками просто потрясающие», – цитирует Хилдеби Hockey Sverige.

В прошлом сезоне Хилдеби сыграл 20 матчей в регулярке НХЛ за «Лифс», отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,86.