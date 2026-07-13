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Инсайдер НХЛ — о Бэбкоке: теперь у «Эдмонтона» есть человек, не боящийся бросить вызов

Инсайдер НХЛ — о Бэбкоке: теперь у «Эдмонтона» есть человек, не боящийся бросить вызов
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером «Эдмонтон Ойлерз». 63-летний специалист возглавил канадский клуб в июне. Он сменил Криса Ноблоха, уволенного после поражения команды от «Анахайм Дакс» в первом раунде Кубка Стэнли.

«В конце прошлого сезона ситуация в команде совсем вышла из-под контроля. Если им нужен вызов, то теперь у них есть парень, который не побоится его бросить», – цитирует Фридмана Sportskeeda.

Бэбкок не тренировал в НХЛ с тех пор, как ушёл из «Коламбус Блю Джекетс» перед сезоном-2023/2024. В 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбуса» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

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