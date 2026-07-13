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Нападающий «Металлурга» объяснил, почему Александра Радулова называют злой собакой

Нападающий «Металлурга» объяснил, почему Александра Радулова называют злой собакой
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Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о прозвище форварда «Локомотива» Александра Радулова.

– Если говорить о финале Кубка Гагарина, стала ли для тебя неожиданной победа «Локомотива» над «Ак Барсом»?
– Неожиданной победа «Локомотива» не стала. Я не сомневался в том, что в серии точно не будет счёта 4:0 в пользу «Локо», потому что «Ак Барс» в плей-офф находился на самом пике, играл в очень хороший хоккей. Но «Локомотив» в последние годы всем наглядно показал, что это сильная кубковая команда. С прошлого чемпионского года у них сохранился костяк, хороший подбор исполнителей. В целом я так и думал, что «Локомотив» заберёт финальную серию.

– Фактор Александра Радулова, наверное, тоже сказался в финале с «Ак Барсом»?
– Безусловно. Такие игроки, как Александр Радулов, определяют чемпионский характер команды. Уникальный человек. В 40 лет он умудряется показывать очень высокую статистику как в регулярном чемпионате, так и в играх в плей-офф. Вы знаете, почему в хоккейных кругах его называют злой собакой? Это ни в коем разе не оскорбление. Наоборот, комплимент, потому что он везде выкладывается на 110 процентов, заводит своей энергией всю команду. В плей-офф это особенно дорогого стоит, – цитирует Исхакова «Реальное время».

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