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Инсайдер НХЛ: «Анахайм» вынудили дать Минтюкову больше денег, чем он мог бы получить

Инсайдер НХЛ: «Анахайм» вынудили дать Минтюкову больше денег, чем он мог бы получить
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Инсайдер НХЛ Крис Джонстон поделился мнением о новом контракте защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова. 22-летний россиянин подписал контракт на пять лет с кэпхитом $ 7,2 млн. Ситуация развивалась на фоне оффершита форварду калифорнийцев Лео Карлссону от «Филадельфии Флайерз» (5 лет, $ 90 млн), который клуб был вынужден повторить, чтобы сохранить игрока за собой.

«В конечном итоге «Анахайм» побоялся оффершитов, и это привело к тому, что Минтюкову дали больше денег, чем он мог бы получить», – цитирует Джонстона NHL Rumour Report.

В первом сезоне (2026/2027) 22-летний россиянин получит $ 4,2 млн и подписной бонус в размере $ 3 млн. В остальные годы зарплата Минтюкова составит $ 7,2 млн. В последнем сезоне по этому договору (2030/2031) есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

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