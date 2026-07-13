Хоккеист Дмитрий Яшкин женился на дочери владельца сети АЗС

Нападающий Дмитрий Яшкин сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге, о чём объявил в соцсети. Избранницей 33-летнего форварда стала Виолетта — дочь предпринимателя Наиля Хуббатуллина из Набережных Челнов – владельца сети АЗС и «Наиком Арены».

Фото: личный архив Яшкина

Отмечается, что на церемонии присутствовали хоккеисты Тимур Билялов, Григорий Денисенко и Степан Фальковский. У них, как и у самого Яшкина, пока нет контрактов на новый сезон с «Ак Барсом». Также был Амир Мифтахов, отыгравший прошлый сезон в системе «Каролины Харрикейнз».

Напомним, прошлым летом Яшкин сообщил о разводе с предыдущей супругой Надией после 12 лет совместной жизни.