Бузовой подарили свитер хоккейного «Торпедо». Певица по ошибке поблагодарила футболистов

Хоккеист «Торпедо» Матвей Поляков вручил телеведущей и певице Ольге Бузовой свитер нижегородского клуба c 86-м номером, символизирующим год её рождения. Между Бузовой и Поляковым состоялся диалог, в котором телеведущая спутала хоккеистов и футболистов.
Бузова: Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета – сине-бело-красные, во-вторых, я торпеда, ещё пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам.
Поляков: Хоккеистам.
Бузова: А, всем хоккеистам. В следующий раз приезжайте со всей футбольной командой.
Поляков: Хоккейной.
Бузова: А, хоккейной (смеётся).
Фото: ХК «Торпедо»