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Бузовой подарили свитер хоккейного «Торпедо». Певица по ошибке поблагодарила футболистов

Бузовой подарили свитер хоккейного «Торпедо». Певица по ошибке поблагодарила футболистов
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Хоккеист «Торпедо» Матвей Поляков вручил телеведущей и певице Ольге Бузовой свитер нижегородского клуба c 86-м номером, символизирующим год её рождения. Между Бузовой и Поляковым состоялся диалог, в котором телеведущая спутала хоккеистов и футболистов.

Бузова: Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета – сине-бело-красные, во-вторых, я торпеда, ещё пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам.

Поляков: Хоккеистам.

Бузова: А, всем хоккеистам. В следующий раз приезжайте со всей футбольной командой.

Поляков: Хоккейной.

Бузова: А, хоккейной (смеётся).

Фото: ХК «Торпедо»

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