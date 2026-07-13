«Я вдохновляюсь ими». Сергачёв — об индивидуальных наградах Василевского и Кучерова

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв высказался об индивидуальных наградах НХЛ, которые получили его бывшие партнёры по «Тампа-Бэй Лайтнинг» и соотечественники. Вратарь Андрей Василевский во второй раз в карьере получил «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона НХЛ), а нападающий Никита Кучеров во второй раз в карьере получил «Харт Трофи» (приз MVP регулярки).

«Конечно, они заслужили эти награды. Я рад и счастлив за Никиту и Андрея. Для меня эти ребята – пример большой работы и самоотдачи. Я смотрю на них и вдохновляюсь ими. Они большие молодцы», – цитирует Сергачёва «РИА Новости».

Сергачёв выступал за «Тампа-Бэй» с 2017 по 2024 год. Он перешёл в команду перед началом сезона-2017/2018 и играл за неё семь лет, после чего летом 2024 года был обменян в «Юту».