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Исхаков: не советую в Нью-Йорке гулять, очень грязный город с бездомными людьми

Исхаков: не советую в Нью-Йорке гулять, очень грязный город с бездомными людьми
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Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков заявил, что в Москве намного чище, чем в Нью-Йорке. 25-летний игрок ранее провёл несколько сезонов в системе «Нью-Йорк Айлендерс».

– Какие впечатления у тебя остались от жизни в Нью-Йорке?
– Приезжайте в Нью-Йорк на пару дней. Посмотрите все главные достопримечательности, вкусно поешьте – и можете сразу уезжать.

– Потому что грязно?
– Да, если сравнивать с Москвой, Нью-Йорк очень грязный город. У меня сложилось ощущение, что там работы дворника просто не существует. Там в пятницу, за день до выходных, мусор сваливают у столбов. Ты гуляешь, и перед тобой реально может стоять гора мусора. Очень много бездомных, людей, которые курят марихуану. В общем, не советую в самом Нью-Йорке гулять.

Я в город приезжал на выходные, чтобы попробовать кулинарию разных народов мира. Очень люблю поесть (улыбается). Но объективно – в Америке есть города куда красивее и душевнее, чем Нью-Йорк. Это применительно и к России, кстати: у нас большая, красивая страна. И много где стоит побывать, помимо Москвы или Санкт-Петербурга, – цитирует Исхакова «Реальное время».

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