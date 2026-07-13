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Подколзин: Бэбкок звонил мне и сказал, что ему нравится мой стиль игры

Подколзин: Бэбкок звонил мне и сказал, что ему нравится мой стиль игры
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что новому главному тренеру «нефтяников» Майку Бэбкоку нравится его стиль игры. 63-летний специалист возглавил канадский клуб в июне. Он сменил Криса Ноблоха, уволенного после поражения команды от «Анахайм Дакс» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Бэбкок — легендарный тренер, мы с ним хорошо пообщались. Он мне позвонил, мы с ним познакомились, и, надеюсь, всё будет хорошо. Спросил, когда я вернусь обратно в Канаду. Он мне сказал, что я ему нравлюсь как игрок. Не моё дело судить, какой тренер нужен команде. Мы принимаем это как данность», — цитирует Подколзина ТАСС.

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