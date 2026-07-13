«Системная ошибка». Плющев высказался о возвращении Рябкина в «Динамо» после отъезда в США

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об ожидаемом возвращении форварда Ивана Рябкина в московское «Динамо». Ранее главный тренер Леонид Тамбиев заявил, что вопрос с возвращением 19-летнего россиянина в родной клуб уже решён. Прошлый сезон Рябкин провёл в Северной Америке и дошёл до финала Кубка Колдера с «Чикаго Вулвс».

«Год назад тренеры забраковали якобы с лишним весом молодого форварда Рябкина, тот отправился за океан, а теперь новый тренер вызывает его обратно и называет чуть ли не спасителем. Смешно! Чтобы не совершать такие ошибки, нужна молодёжная политика. Вот сейчас в том же «Динамо» подписывают на большие деньги защитника-ветерана Блажиевского, хотя в системе в обороне много молодых талантов во главе с Рябыкиным-младшим. Так, может, на них сделать ставку – а не на капризы своих тренеров?

Клубы, которые ведут политику латаний и шараханий, можно перечислять долго. Это системная ошибка, идёт от того, что у КХЛ нет чётко выстроенных отношений с МХЛ – и нет молодёжной политики в целом», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне Рябкин провёл 26 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Шарлоттаун», набрав 51 (17+34) очко. В АХЛ – 31 игра и 10 (1+9) очков в регулярке за «Чикаго Вулвз», 21 матч и 9 (4+5) очков в плей-офф.