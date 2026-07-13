Продюсер Spittin' Chiclets: в переговорах между Куинном Хьюзом и «Уайлд» нет прогресса

Соведущий и продюсер Spittin' Chiclets и Game Notes Паша Эшги заявил, что в переговорах между защитником Куинном Хьюзом и «Миннесотой Уайлд» о продлении контракта нет прогресса. Действующее соглашение 26-летнего защитника со средней годовой зарплатой $ 7,85 млн рассчитано 30 июня 2027-го.

«Генменеджер «Миннесоты» Герин звонил в «Нью-Джерси» по поводу возможности обмена Джека Хьюза. Это только показывает, что он немного нервничает из-за того, что Куинн Хьюз может не продлить контракт. Стало известно, что в переговорах между ним и «Миннесотой» нет никакого прогресса, потому что Герин был слишком занят другими делами. Я не говорю, что Куинн Хьюз перейдёт в «Дэвилз», но болельщики «Уайлд» должны немного нервничать», – сказал Эшги в эфире Spittin' Chiclets.

В прошлом сезоне Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф у него 15 (4+11) очков за 11 игр при полезности «+10».