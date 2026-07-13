Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Продюсер Spittin' Chiclets: в переговорах между Куинном Хьюзом и «Уайлд» нет прогресса

Продюсер Spittin' Chiclets: в переговорах между Куинном Хьюзом и «Уайлд» нет прогресса
Комментарии

Соведущий и продюсер Spittin' Chiclets и Game Notes Паша Эшги заявил, что в переговорах между защитником Куинном Хьюзом и «Миннесотой Уайлд» о продлении контракта нет прогресса. Действующее соглашение 26-летнего защитника со средней годовой зарплатой $ 7,85 млн рассчитано 30 июня 2027-го.

«Генменеджер «Миннесоты» Герин звонил в «Нью-Джерси» по поводу возможности обмена Джека Хьюза. Это только показывает, что он немного нервничает из-за того, что Куинн Хьюз может не продлить контракт. Стало известно, что в переговорах между ним и «Миннесотой» нет никакого прогресса, потому что Герин был слишком занят другими делами. Я не говорю, что Куинн Хьюз перейдёт в «Дэвилз», но болельщики «Уайлд» должны немного нервничать», – сказал Эшги в эфире Spittin' Chiclets.

В прошлом сезоне Хьюз провёл 74 матча за «Миннесоту» и «Ванкувер» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 76 (7+69) очков. В плей-офф у него 15 (4+11) очков за 11 игр при полезности «+10».

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: «Миннесота» планирует выменять нападающего «Нью-Джерси» Джека Хьюза
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android