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Стали известны даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ

Стали известны даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ
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Стали известны даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ, сообщает PuckPedia. Им могли воспользоваться ограниченно свободные агенты, соответствующие ряду условий, которым не удалось договориться о новом соглашении с клубом. Хоккеистам присудят однолетний или двухлетний контракт. В течение 48 часов клуб должен решить: оставить игрока или отпустить его на рынок свободных агентов.

Даты арбитража следующие:

20 июля: Джейми Драйсдейл, «Филадельфия Флайерз»; Коул Перфетти, «Виннипег Джетс»;
22 июля: Тревор Зеграс, «Филадельфия»;
23 июля: Джет Гривз, «Коламбус Блю Джекетс»;
25 июля: Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»; Коннор Макмайкл, «Сент-Луис Блюз»;
27 июля: Коул Силлинджер, «Коламбус»;
28 июля: Ник Робертсон, «Питтсбург Пингвинз»;
29 июля: Брэйден Шнайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
30 июля: Кирби Дак, «Монреаль Канадиенс»; Алекс Джеффрис, «Нью-Йорк Айлендерс»;
1 августа: Акира Шмид, «Флорида Пантерз»; Пейтон Кребс, «Баффало Сэйбрз».

Отметим, что игроки могут договориться с клубом о новом контракте до даты арбитража.

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