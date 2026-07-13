Стали известны даты арбитражных слушаний по контрактам хоккеистов НХЛ, сообщает PuckPedia. Им могли воспользоваться ограниченно свободные агенты, соответствующие ряду условий, которым не удалось договориться о новом соглашении с клубом. Хоккеистам присудят однолетний или двухлетний контракт. В течение 48 часов клуб должен решить: оставить игрока или отпустить его на рынок свободных агентов.

Даты арбитража следующие:

20 июля: Джейми Драйсдейл, «Филадельфия Флайерз»; Коул Перфетти, «Виннипег Джетс»;

22 июля: Тревор Зеграс, «Филадельфия»;

23 июля: Джет Гривз, «Коламбус Блю Джекетс»;

25 июля: Джейсон Робертсон, «Даллас Старз»; Коннор Макмайкл, «Сент-Луис Блюз»;

27 июля: Коул Силлинджер, «Коламбус»;

28 июля: Ник Робертсон, «Питтсбург Пингвинз»;

29 июля: Брэйден Шнайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

30 июля: Кирби Дак, «Монреаль Канадиенс»; Алекс Джеффрис, «Нью-Йорк Айлендерс»;

1 августа: Акира Шмид, «Флорида Пантерз»; Пейтон Кребс, «Баффало Сэйбрз».

Отметим, что игроки могут договориться с клубом о новом контракте до даты арбитража.