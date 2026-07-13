Исхаков: в России ты не с каждым тренером можешь просто поговорить

Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сказал, что в Северной Америке тренеры более открыты к общению с игроками, чем в России.

– Руслан, в КХЛ за последние два сезона у тебя был опыт взаимодействия с двумя противоположными по темпераменту, характеру тренерами – Андреем Разиным и Ильёй Воробьевым. Можешь ли ты как-то сравнить их подходы в работе с игроками?

– Оба требовательные тренеры. Андрей Владимирович, глядя на твой потенциал, на что ты способен, всегда будет с тебя спрашивать максимум на тренировках. Он много общается с игроками не только во время тренировочного процесса. И это его в положительном ключе выделяет на фоне других тренеров.

В целом в России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить. Это я прочувствовал, когда вернулся из Северной Америки. В АХЛ, НХЛ с этим всё проще – ты можешь спокойно подойти к главному тренеру, генеральному менеджеру и обсудить все вопросы, которые тебя тревожат. Быт, хоккей – неважно. Видимо, это особенность их менталитета. В их присутствии в раздевалке ты чувствуешь себя более раскрепощённым.

В России я наблюдаю картину, что между тренерами и игроками всё-таки есть определённая грань. Ты понимаешь, что это твой начальник и с ним тебе не стоит лишний раз разговаривать, особенно на какие-то нерабочие темы. В этом плане Андрей Владимирович – достаточно открытый тренер. Он очень помогал мне во время сезона, я всегда к нему мог обратиться с вопросом или за советом, – цитирует Исхакова «Реальное время».