Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исхаков: в России ты не с каждым тренером можешь просто поговорить

Исхаков: в России ты не с каждым тренером можешь просто поговорить
Комментарии

Форвард «Металлурга» Руслан Исхаков сказал, что в Северной Америке тренеры более открыты к общению с игроками, чем в России.

– Руслан, в КХЛ за последние два сезона у тебя был опыт взаимодействия с двумя противоположными по темпераменту, характеру тренерами – Андреем Разиным и Ильёй Воробьевым. Можешь ли ты как-то сравнить их подходы в работе с игроками?
– Оба требовательные тренеры. Андрей Владимирович, глядя на твой потенциал, на что ты способен, всегда будет с тебя спрашивать максимум на тренировках. Он много общается с игроками не только во время тренировочного процесса. И это его в положительном ключе выделяет на фоне других тренеров.

В целом в России ты не к каждому тренеру можешь подойти просто поговорить. Это я прочувствовал, когда вернулся из Северной Америки. В АХЛ, НХЛ с этим всё проще – ты можешь спокойно подойти к главному тренеру, генеральному менеджеру и обсудить все вопросы, которые тебя тревожат. Быт, хоккей – неважно. Видимо, это особенность их менталитета. В их присутствии в раздевалке ты чувствуешь себя более раскрепощённым.

В России я наблюдаю картину, что между тренерами и игроками всё-таки есть определённая грань. Ты понимаешь, что это твой начальник и с ним тебе не стоит лишний раз разговаривать, особенно на какие-то нерабочие темы. В этом плане Андрей Владимирович – достаточно открытый тренер. Он очень помогал мне во время сезона, я всегда к нему мог обратиться с вопросом или за советом, – цитирует Исхакова «Реальное время».

Материалы по теме
Исхаков: не советую в Нью-Йорке гулять, очень грязный город с бездомными людьми
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android