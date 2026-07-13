«Спартак» заключил контракт с вратарём Максимом Павленко

«Спартак» заключил двусторонний контракт на два года с вратарём Максимом Павленко, сообщает пресс-служба клуба.

В позапрошлом сезоне 24-летний Павленко провёл семь матчей на чемпионате мира за сборную Казахстана, после чего подписал годовой контракт с фарм-клубом «Питтсбург Пингвинз», сыграв 26 матчей за «Уилинг» (ECHL) и четыре игры за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ, одержав три победы при 91,2% отражённых бросков.

Ранее Павленко выступал в ВХЛ, отразив 91,9% бросков в 32 матчах за «Рязань-ВДВ».

Ранее «Спартак» заключил трёхлетний контракт с нападающим Демидом Мансуровым. Новый двусторонний контракт рассчитан на три года.