Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил контракт с вратарём Максимом Павленко

«Спартак» заключил контракт с вратарём Максимом Павленко
Комментарии

«Спартак» заключил двусторонний контракт на два года с вратарём Максимом Павленко, сообщает пресс-служба клуба.

В позапрошлом сезоне 24-летний Павленко провёл семь матчей на чемпионате мира за сборную Казахстана, после чего подписал годовой контракт с фарм-клубом «Питтсбург Пингвинз», сыграв 26 матчей за «Уилинг» (ECHL) и четыре игры за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ, одержав три победы при 91,2% отражённых бросков.

Ранее Павленко выступал в ВХЛ, отразив 91,9% бросков в 32 матчах за «Рязань-ВДВ».

Ранее «Спартак» заключил трёхлетний контракт с нападающим Демидом Мансуровым. Новый двусторонний контракт рассчитан на три года.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» заключил трёхлетний контракт с нападающим Мансуровым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android