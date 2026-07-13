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«Виноват тот, кто её пригласил». Фетисов о Бузовой, перепутавшей хоккеистов с футболистами

«Виноват тот, кто её пригласил». Фетисов о Бузовой, перепутавшей хоккеистов с футболистами
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал то, что Ольга Бузова перепутала хоккеистов «Торпедо» с футболистами. Форвард «Торпедо» Матвей Поляков подарил певице клубный свитер. Та в ответ пожелала успехов футболистам.

«Обычно приглашают тех, кто понимает, куда они приходят, зачем приходят, чтобы не путать ничего. Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру. Поэтому здесь претензии не к Бузовой, а к тем, кто приглашает её», – цитирует Фетисова ТАСС.

Бузовой подарили свитер нижегородского хоккейного клуба c 86-м номером, символизирующим год её рождения.

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