«Идеально подходит нашей команде». Главный тренер «Вашингтона» Карбери — о Буне Дженнере

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал подписание клубом контракта с нападающим Буном Дженнером. 33-летний форвард заключил договор на четыре года и $ 5,75 млн за сезон.

«Бун идеально подходит нашей команде благодаря своему стилю игры и тому, как он тренируется. Настоящий профессионал во всех смыслах этого слова. Дженнер настолько универсален, что в одном матче может сыграть в центре четвёртого звена, а в другом – выйти слева с Пьер-Люком Дюбуа и Томом Уилсоном. Здорово иметь в составе такого хоккеиста», – приводит слова Карбери The Hockey News.

В прошлой регулярке НХЛ Дженнер набрал 38 (13+25) очков за 67 матчей в составе «Коламбуса».