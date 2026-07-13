Подколзин — о переходе Мухамадуллина в «Эдмонтон»: здорово, что в команде будет россиянин

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о приходе в команду российского защитника Шакира Мухамадуллина. 24-летний россиянин подписал с канадским клубом контракт на два года.

«Конкуренция всегда есть у всех и во всех линиях. Наоборот, это хорошо — это значит, все постараются показать свою лучшую форму и будут играть сильнейшие. Но я думаю, что у Шакира хорошие шансы стать важной частью команды.

Мы с ним играли в юниорской и молодёжной сборных России на чемпионатах мира, друг друга знаем. Опять же, когда он играл за «Сан-Хосе», а я за «Эдмонтон», то вместе ужинали несколько раз. Здорово, что у нас в команде будет россиянин. Если ему от меня будет нужна какая-то помощь, с удовольствием помогу ему», — цитирует Подколзина ТАСС.

Вместе с Мухамадуллиным Подколзин в 2019 году выиграл серебро юниорского чемпионата мира (до 18 лет).