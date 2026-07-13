Новичок московского «Динамо» Никита Тертышный заявил, что рад присоединиться к московскому клубу. Ранее 28-летний нападающий подписал контракт с бело-голубыми на один год.

«Всем привет! На связи Никита Тертышный. Очень рад и горд стать частью семьи «Динамо». Очень жду встречи на стадионе. Вперёд, «Динамо»!» – сказал Тертышный в видео в телеграм-канале клуба.

Никита — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Он дебютировал в КХЛ в составе челябинского клуба, с которым дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата. Позже форвард выступал за «Торпедо» и «Адмирал».

Минувший чемпионат Тертышный провёл в «Адмирале». На его счету 22 (9+13) очка в 55 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 293 встречи, в которых набрал 128 очков — забросил 59 шайб и отдал 69 результативных передач при показателе полезности «+37».