Форвард «Металлурга» Исхаков: буду делать всё возможное, чтобы вернуться в Америку

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков заявил, что хотел бы вернуться в Северную Америку и играть в НХЛ.

– Руслан, есть ли у тебя понимание, почему тебе не удалось закрепиться в основном составе «Айлендерс»?

– Честно, по моему периоду в «Айлендерс» можно отдельное интервью сделать. Столько всего было. Когда я туда отправлялся, у меня был настрой сразу попасть в основную команду. Но в то же время я понимал, что, скорее всего, мой путь начнётся в АХЛ.

Моё субъективное мнение – за два сезона в АХЛ я показал там многое. Два раза попадал на Матчи звёзд, был лучшим бомбардиром в команде. Конечно, хотелось бы проявить себя в НХЛ ещё. Сыграть в чемпионате больше, чем одну игру. Тем не менее я уже благодарен, что хотя бы один матч мне удалось отыграть в НХЛ.

Уезжая в Россию, я сразу сказал себе и другим, что с Америкой не прощаюсь. Буду делать всё от себя зависящее, чтобы туда вернуться.

– Помню, как в одном из интервью защитник «Айлендерс» Александр Романов нахваливал твои руки. Говорил, что в КХЛ едет большая звезда – Руслан Исхаков. Такие лестные высказывания не добавили тебе волнения, давления перед регулярным чемпионатом в составе ЦСКА?

– Саня – мой хороший друг. Конечно, приятно, когда близкие для тебя люди говорят такие тёплые слова. Но, как я уже шутил, да, планку представления обо мне в глазах других людей он поднял очень высоко, поэтому какое-то давление внутри у меня было. Потому что ты эту планку хочешь же оправдать, показать на льду то, за что тебя хвалят, – приводит слова Исхакова «Реальное время».