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Генменеджер «Ванкувера» высказался о перестройке команды

Генменеджер «Ванкувера» высказался о перестройке команды
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон высказался о ситуации с перестройкой команды. В прошлом сезоне канадский клуб занял последнее место в общей таблице НХЛ.

«Я прекрасно понимал, что задача сложная – и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной. Я подошёл к ситуации без мыслей типа: «Я всё знаю, это будет просто». Доволен нашим отделом хоккейных операций. Считаю, что мы смогли принять ряд решений, которые соответствовали нашему подходу. Мы оставались верны своей цели.

Ещё многое нужно сделать, но я доволен драфтом и тем, как мы поработали на рынке свободных агентов. Мы придали команде другой облик и изменили атмосферу. Мне нравится, что мы добавили команде габаритов и скорости. Также к нам пришли люди с характером, которые могут повлиять на взгляды тех игроков, которые у нас уже были», – приводит слова Джонсона Sportsnet.

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