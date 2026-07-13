Стали известны составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ

Стали известны окончательные составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ. Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов.

Команда Артемия Панарина («Лос-Анджелес Кингз»): Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Дмитрий Орлов (Сан-Хосе Шаркс»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), Вадим Шипачёв («Салават Юлаев»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Марат Хуснутдинов («Бостон Брюинз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвэланш»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Шакир Мухамадуллин («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Миронов («Спартак»), Никита Лямкин («Ак Барс), Матвей Гридин («Калгари Флэймз»), Максим Шалунов («Локомотив»), Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Максим Цыплаков («Калгари Флэймз»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никита Серебряков («Авангард»).

Команда Михаила Сергачёва («Юта Маммот»): Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс»), Максим Дорожко («Амур»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Егор Яковлев («Металлург»), Дмитрий Симашев («Юта Маммот»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Алексей Протас («Вашингтон Кэпиталз»), Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Константин Окулов («Авангард»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Михаил Мальцев («Спартак»), Николай Голдобин (СКА), Владимир Ткачёв («Металлург»), Артём Галимов («Ак Барс»), Егор Сурин («Локомотив»).