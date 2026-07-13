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Плющев — о трансферах «Салавата Юлаева»: никакого развития – только финансовое освоение

Плющев — о трансферах «Салавата Юлаева»: никакого развития – только финансовое освоение
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал трансферную политику «Салавата Юлаева».

«У клуба все последние годы проблемы с бюджетом и, как следствие, с составом. Казалось бы, в такой ситуации выход один – разработайте программу развития на два-три года, уделите внимание молодёжи, удержите её, откройте для неё места!

Но нет, ничего подобного мы не видим – и 19-летний вратарский талант Ткач-Ткаченко улетает прямо из «Толпара» на мытарства в Северную Америку. Минимум на два-три года раньше, чем ему нужно для становления. А «Салават», тем временем, при всех своих проблемах находит большие деньги на защитника Алексеева, который не проявил себя даже по низшим лигам Северной Америки. Никакого развития тут нет – только финансовое освоение», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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