Подколзин — о контракте Карлссона: в этом плане в чужую сторону никогда не смотрю

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что не испытывает зависти к форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону из-за его зарплаты. Ранее 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ после того, как «утки» повторили контрактное предложение игроку на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год, которое было сделано «Филадельфией Флайерз».

«Я в этом плане в чужую сторону никогда не смотрю. Мне надо следить за собой, а не за другими. Карлссон молодец, что подписал такой контракт. Он хороший игрок, а я слежу за собой.

Может быть, в течение последующих трёх-пяти лет для меня это будет хорошо. Потому что такие игроки, как я, будем зарабатывать больше. Так как такая зарплата Карлссона поднимет средний уровень зарплат и остальных игроков», — приводит слова Подколзина ТАСС.