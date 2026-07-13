Дмитрий Яшкин стал игроком «Шанхайских Драконов»

Нападающий Дмитрий Яшкин перешёл в клуб КХЛ «Шанхайские Драконы». Об этом сообщил президент китайского клуба Илья Ковальчук. Его слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Минувшие три сезона 33-летний хоккеист провёл в составе казанского «Ак Барса», ранее в КХЛ играл за СКА и московское «Динамо». Всего в лиге в 414 матчах набрал 339 (207+132) очков. В НХЛ представлял «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Всего в лиге 315 встречах набрал 70 (27+43) очков.

Выступал за сборную Чехии на Кубке мира и двух чемпионатах мира, а также на двух молодёжных и одном юниорском.