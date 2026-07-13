Артемий Панарин рассказал о своём отношении к благотворительности

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин в преддверии Матча года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ заявил, что относится к благотворительности как к обязанности.

«Благотворительность? Думаю, что это вопрос не про зачем. Ощущаю это как обязанность. Если есть возможность, то надо помогать. У меня и свой фонд есть, где я помогаю своими деньгами. А тут есть спонсоры у мероприятия, так что это всегда хорошо. Мне кажется, что таково моё ощущение жизни. И я пытаюсь ему следовать, пока есть такие запасы», – передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Средства с продажи билетов матч и пожертвований благотворительных партнёров будут направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.