Сергачёв высказался о решении Овечкина остаться в НХЛ

Защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв прокомментировал решение нападающего Александра Овечкина в НХЛ. Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Вашингтон Кэпиталз» на один год.

«На самом деле, был очень рад его решению. До последнего не спрашивал у него про это, чтобы он мне не спойлерил. Он мой кумир с детства. Очень рад, что игрок такого уровня может продолжать карьеру и показывать нам свою игру в течение ещё года. Я очень счастлив», – передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).