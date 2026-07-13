Панарин прокомментировал продление Овечкиным контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин высказался о продлении своим соотечественником Александром Овечкиным контракта с «Вашингтон Кэпиталз» ещё на один сезон.

«Я присоединяюсь [к словам Сергачёва]. Рад, что ещё год мы можем наслаждаться его игрой», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

40-летний Овечкин по однолетнему контракту получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит $ 4,25 млн.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.