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Овечкин объяснил, почему его дети не выйдут с ним на лёд в Матче года

Овечкин объяснил, почему его дети не выйдут с ним на лёд в Матче года
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что его дети не выйдут на лёд в традиционном Матче года, который пройдёт на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

«В этом году дети будут сидеть на лавке. Если бы это происходило в Москве, то это было бы одно, а так – везти форму… Мы решили, что они будут в Питере, но останутся на лавке», – передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ пройдёт 25 июля. Ниже можно ознакомиться с составами команд, капитанами которых стали Михаил Сергачёв («Юта Маммот») и Артемий Панарин «Лос-Анджелес Кингз».

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