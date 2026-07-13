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Овечкин высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Овечкин высказался о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, насколько тяжело будет вернуться российским спортсменам к международным соревнованиям после большого перерыва.

— Российских спортсменов начали допускать до соревнований. Как вы думаете, тяжело ли будет вернуться нашим спортсменам после длительного перерыва? Особенно хоккеистам.
— Я тренируюсь иногда в Новогорске и вижу, что наши спортсмены тренируются, постоянно находятся в форме. Понятное дело, что без соревнований, без участия в турнирах тяжело. Но слава богу, что нас пустили. Будем надеяться, что всё придёт к тому, что все спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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