Хеллебайк хочет перейти из «Виннипега» в «Баффало» — Паньотта

Вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк хочет перейти в «Баффало Сэйбрз», сообщает инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта, его слова приводит NHL Rumour Report в социальной сети Х. Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер может покинуть канадский клуб, в котором играет всю карьеру в НХЛ.

Хеллебайк трижды получал «Везина Трофи», приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ, и один раз завоевал «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярке.

В минувшем сезоне он провёл 57 матчей при 89,5% отражённых бросков, а также стал обладателем золотой медали Олимпийских игр 2026 года в составе сборной США.

Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.