Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с форвардом Ником Петаном

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с форвардом Ником Петаном
Комментарии

«Шанхайские Драконы» заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Петаном. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 31-летний форвард провёл в «Амбри-Пиотта» из Швейцарии, он сыграл за команду всего 15 матчей, после чего расторг контракт. С октября 2025 года хоккеист находился без клуба. В сезоне-2024/2025 Ник выступал за «Ак Барс», за который провёл 60 игр, забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач.

В НХЛ Петан выступал за «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесоту Уайлд». Форвард был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ.

Материалы по теме
В КХЛ — ещё один хоккеист из Европы! «Шанхай» усилился снайпером из Чехии, игравшим в НХЛ
В КХЛ — ещё один хоккеист из Европы! «Шанхай» усилился снайпером из Чехии, игравшим в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android