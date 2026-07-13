«Шанхайские Драконы» подписали контракт с форвардом Ником Петаном

«Шанхайские Драконы» заключили однолетний контракт с канадским нападающим Ником Петаном. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Прошлый сезон 31-летний форвард провёл в «Амбри-Пиотта» из Швейцарии, он сыграл за команду всего 15 матчей, после чего расторг контракт. С октября 2025 года хоккеист находился без клуба. В сезоне-2024/2025 Ник выступал за «Ак Барс», за который провёл 60 игр, забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач.

В НХЛ Петан выступал за «Виннипег Джетс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесоту Уайлд». Форвард был выбран «Виннипегом» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ.