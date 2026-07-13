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ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артёмом Грушниковым

ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артёмом Грушниковым
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ЦСКА заключил пробный контракт с защитником Артёмом Грушниковым. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист играл в Северной Америке с 2020 года.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист выступал за «Калгари Рэнглерс» из АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Артём провёл 55 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей при показателе полезности «-1».

Всего в Американской хоккейной лиге на счету Грушникова 184 игры и 13 (3+10) очков. В России защитник выступал в МХЛ за «Красную Армию». В сезоне-2019/2020 Артём сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате, забил один гол и сделал четыре ассиста. В плей-офф в его активе две встречи без набранных очков.

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