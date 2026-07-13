Плющев — о «Металлурге»: желаю каждому клубу найти такого идейного руководителя

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил мнение, что успех «Металлурга» базируется на успехе его школы.

– Каждому нашему клубу пожелаю найти такого идейного руководителя, как Виктор Рашников, который создал феномен «Магнитки». Этот проект работает уже десятилетия, системно, без участия временщиков. Успех «Металлурга» базируется на успехе его школы, которая каждый год поставляет в главную команду молодых хоккеистов.

– Примеры?

– Посмотрите на селекцию «Металлурга» этим летом. Пока конкуренты выбрасывали деньги на ветеранов и легионеров, «Магнитка» спокойно переподписала всю свою молодёжь. За пять копеек – по сравнению с ценой на свободных агентов и иностранцев. Если бы так работали все остальные клубы КХЛ, то о нынешнем кризисе нашего хоккея мы и не вспоминали бы, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.