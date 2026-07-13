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Восьмой номер драфта НХЛ — 2026 Бьёрк покинул «Юргорден», форвард был выбран «Виннипегом»

Восьмой номер драфта НХЛ — 2026 Бьёрк покинул «Юргорден», форвард был выбран «Виннипегом»
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«Юргорден» официально объявил, что форвард Вигго Бьёрк решил покинуть команду. 18-летний нападающий приедет в тренировочный лагерь «Виннипег Джетс». Он был выбран «Виннипегом» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2026 года.

«Мы желаем Вигго удачи в новом клубе и уважаем его решение, хотя нам хотелось бы видеть его в команде ещё один сезон», – приводит слова спортивного директора клуба Маркуса Дуэ-Бойе пресс-служба «Юргордена» в социальной сети Х.

В прошлом сезоне Бьёрк провёл 42 матча в регулярном чемпионате SHL и набрал 15 (6+9) очков. Также он взял МЧМ-2026 со сборной Швеции и принял участие во взрослом ЧМ-2026, где сыграл восемь встреч и заработал 6 (1+5) очков.

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