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«Виннипег Джетс» подписал трёхлетний контракт с нападающим Вигго Бьёрком

«Виннипег Джетс» подписал трёхлетний контракт с нападающим Вигго Бьёрком
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«Виннипег Джетс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Вигго Бьёрком со средней годовой зарплатой в $ 1,075 млн. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

18-летний форвард был выбран «Виннипегом» в первом раунде под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2026 года.

В прошлом сезоне Бьёрк провёл 42 матча в регулярном чемпионате SHL за «Юргорден» и набрал 15 (6+9) очков. Также он взял МЧМ-2026 со сборной Швеции и принял участие во взрослом ЧМ-2026, где сыграл восемь встреч и заработал 6 (1+5) очков.

В сезоне-2024/2025 Вигго побил рекорд юниорской хоккейной лиги Швеции по количеству очков, набранных 16-летним игроком (74).

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