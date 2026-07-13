Исхаков: Магнитогорск сложно назвать малонаселённым городом, в нём есть всё необходимое

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков поделился мнением о жизни в Магнитогорске. Форвард пополнил состав «Металлурга» в июле 2025 года.

– Свой первый сезон в КХЛ после приезда из Северной Америки ты провёл в составе ЦСКА. Столкнулся ли ты с какими-то бытовыми трудностями в Магнитогорске? Всё-таки город по условиям жизни сильно отличается от Москвы.

– Никаких трудностей не было. В целом Магнитогорск сложно назвать малонаселённым городом, в нём есть всё необходимое для комфортной жизни. Когда я играл в Финляндии, Словакии и жил там в небольших городах, это больше походило на глубинку, чем Магнитогорск.

Понятно, что Магнитогорск – это не столица, не Питер. Но и мы бо́льшую часть хоккейной жизни в сезоне проводим на стадионе, играх, тренировках. Поэтому я спокойно отношусь к условиям быта. Занимаешься им первое время, а потом уже жизнь намного легче проходит, – приводит слова Исхакова «Реальное время».