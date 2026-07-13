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«Баффало» подписал четырёхлетний контракт с форвардом Пейтоном Кребсом

«Баффало» подписал четырёхлетний контракт с форвардом Пейтоном Кребсом
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«Баффало Сэйбрз» подписал новый контракт с нападающим Пейтоном Кребсом на четыре года со средней годовой зарплатой в $ 4,5 млн.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист провёл 82 матча в регулярном чемпионате, отметился 12 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами при показателе полезности «+13». В плей-офф на его счету 13 игр и 6 (2+4) очков. Всего в активе Кребса 378 игр в регулярках НХЛ, 42 гола и 91 ассист.

Пейтон был выбран «Вегас Голден Найтс» в первом раунде под общим 17-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 109 очков. В плей-офф команда дошла до 1/4 финала, где проиграла в серии «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.

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