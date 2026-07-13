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В «Шанхайских Драконах» оценили подписание контракта с Ником Петаном

В «Шанхайских Драконах» оценили подписание контракта с Ником Петаном
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с нападающим Ником Петаном. Клуб заключил с канадским форвардом соглашение на один год.

«Мы работаем над усилением нападения, и техничный плеймейкер – именно то, что нужно нашей команде. Петан обладает сильным хоккейным интеллектом, способен вести игру, создавать голевые моменты для партнёров и забрасывать шайбы самостоятельно. Полезен и в равных составах, и в большинстве. Мягкие руки, отличное катание, умение просчитать комбинацию на несколько ходов вперёд – все эти качества сделают «драконов» сильнее в новом сезоне», — приводит слова Артюхина пресс-служба китайского клуба.

Прошлый сезон 31-летний хоккеист провёл в «Амбри-Пиотта» из Швейцарии, он сыграл за команду всего 15 матчей, после чего расторг контракт. С октября 2025 года Петан находился без клуба. В сезоне-2024/2025 Ник выступал за «Ак Барс», за который провёл 60 игр, забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач.

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