Овечкин ответил, какой матч на ЧМ по футболу был самым ярким

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на блиц-опрос о чемпионате мира по футболу 2026 года и назвал самый яркий матч турнира.
— Кто из звёзд удивил больше всего на этом чемпионате мира?
— Месси.
— Почему?
— Ну он красавчик.
— Ради какого матча не спали всю ночь?
— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.
— Кто из молодых игроков запомнился?
— Ямаль.
— Почему?
— Кудесник.
— Кто из ветеранов вызывает уважение?
— Роналду.
— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?
— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.
— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?
— В прямом. А дети смотрят в записи, — сказал Овечкин в видео в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.