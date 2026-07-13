Овечкин ответил, какой матч на ЧМ по футболу был самым ярким

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на блиц-опрос о чемпионате мира по футболу 2026 года и назвал самый яркий матч турнира.

— Кто из звёзд удивил больше всего на этом чемпионате мира?

— Месси.

— Почему?

— Ну он красавчик.

— Ради какого матча не спали всю ночь?

— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.

— Кто из молодых игроков запомнился?

— Ямаль.

— Почему?

— Кудесник.

— Кто из ветеранов вызывает уважение?

— Роналду.

— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?

— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.

— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?

— В прямом. А дети смотрят в записи, — сказал Овечкин в видео в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.