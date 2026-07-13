15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Эфир Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин ответил, какой матч на ЧМ по футболу был самым ярким

Овечкин ответил, какой матч на ЧМ по футболу был самым ярким
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на блиц-опрос о чемпионате мира по футболу 2026 года и назвал самый яркий матч турнира.

— Кто из звёзд удивил больше всего на этом чемпионате мира?
— Месси.

— Почему?
— Ну он красавчик.

— Ради какого матча не спали всю ночь?
— Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать.

— Кто из молодых игроков запомнился?
— Ямаль.

— Почему?
— Кудесник.

— Кто из ветеранов вызывает уважение?
— Роналду.

— Какой матч, который смотрели, был самым ярким?
— Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом.

— Встречи в прямом эфире смотрите или в записи?
— В прямом. А дети смотрят в записи, — сказал Овечкин в видео в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Овечкин ни разу не обыграл меня в волейбол». Дзюба рассказал, как проводит дни без клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android