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Плющев сравнил стратегии клубов КХЛ и НХЛ

Плющев сравнил стратегии клубов КХЛ и НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о развитии молодых хоккеистов в стране.

– Критики скажут, что КХЛ берёт пример с НХЛ, в которой никто ничего не ждёт и обязан давать результат именно сегодня.
– Это ещё одно заблуждение. В НХЛ, наоборот, умеют ждать. Если клуб уходит в перестройку, то два-три года у него есть – и тренеры с менеджерами получают возможность выстроить стратегию. И это в условиях жёсткого бизнеса, когда каждый день нужно генерировать прибыль.

У нас в КХЛ всё намного мягче – бюджет обеспечивается спонсорами, рынок не выкручивает руки. И вот в таких идеальных условиях мыслей о стратегии – 0. Делайте выводы! – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

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