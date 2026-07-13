«Колорадо» подписал контракт с форвардом Фабианом Люселлем на год

«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с нападающим Фабианом Люселлем на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее «лавины» приобрели 23-летнего шведского форварда в результате обмена с «Бостон Брюинз».

В минувшем сезоне Люселль выступал за «Провиденс» в АХЛ. Он провёл 57 матчей регулярного чемпионата, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. Также на его счету одна игра в плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Фабиан провёл всего 12 встреч за «Бостон» в сезоне-2024/2025, набрав 3 (1+2) очка.

Люссель был выбран «Брюинз» в первом раунде под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2021 года.