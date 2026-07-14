Защитник Брэйден Шнайдер продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», избежав арбитража

Защитник Брэйден Шнайдер продлил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Новое соглашение рассчитано на один год с кэпхитом $ 5,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

24-летний хоккеист, имевший статус ограниченно свободного агента, избежал процедуры арбитражного разбирательства. Шнайдер подал заявление на арбитраж 5 июля.

В сезоне-2025/2026 Шнайдер провёл 82 матча и набрал 18 очков — забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач при показателе полезности «-5». Всего за карьеру в НХЛ игрок обороны провёл 368 матчей, где набрал 87 (20+67) очков. Последние два года он зарабатывал в «Рейнджерс» по $ 2,2 млн за сезон.