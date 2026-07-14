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Овечкин назвал пять любимых брендов пива

Овечкин назвал пять любимых брендов пива
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перечислил пятёрку любимых брендов пива.

– Александр, представьте, что вы на драфте пива. Назовите пять первых пиков.
– Sapporo, Tsingtao, Stella Artois, давай возьмём «Балтику» нашу и Guinness, – сказал Овечкин.

Вопрос был задан в рамках подготовки к Матчу года. Все звёзды хоккея. Он пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Ранее стало известно, что Овечкин ещё на один сезон продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» — хоккеист по однолетнему контракту получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных игр в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичной командой составит $ 4,25 млн.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

В прошедшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах.

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