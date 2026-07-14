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Представители ФХР получили приглашение посетить выборный конгресс ИИХФ

Представители ФХР получили приглашение посетить выборный конгресс ИИХФ
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Делегация Федерации хоккея России (ФХР) сможет принять очное участие в полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ), который пройдёт с 29 сентября по 2 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФХР.

«ИИХФ прислала подтверждение о том, что пригласила представителей ФХР принять очное участие в полугодовом конгрессе», — сообщил собеседник агентства.

На полугодовом конгрессе пройдут выборы президента и совета ИИХФ. От России кандидатом на избрание в состав совета является гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов.

Предстоящий полугодовой конгресс ИИХФ — первый с 2022 года, в котором представители ФХР примут очное участие. До этого международная федерация приглашала к участию представителей России только в виртуальном формате.

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