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КХЛ представила планы предсезонной подготовки шести команд

КХЛ представила планы предсезонной подготовки шести команд
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Континентальная хоккейная лига представила планы предсезонной подготовки «Нефтехимика», «Барыса», «Северстали», СКА, «Шанхайских Драконов» и «Сибири».

«Нефтехимик».

20-21 июля – медицинское обследование для игроков на двусторонних контрактах;
22-29 июля – учебно-тренировочный сбор;
29 июля – контрольный матч «Нефтехимик» – ХК «Челны»;
31 июля – 1 августа – медицинское обследование для игроков на односторонних контрактах;
2 августа – 4 сентября – учебно-тренировочный сбор;
14 августа – контрольный матч «Ак Барс» – «Нефтехимик»;
22 августа – контрольный матч ХК «Челны» – «Нефтехимик»;
26-31 августа – участие в турнире им. Блинова.

«Барыс».

1-16 августа – учебно-тренировочный сбор;
17-20 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан;
27-30 августа – участие в турнире им. Пучкова;
31 августа – 6 сентября – учебно-тренировочный сбор.

«Северсталь».

1-9 августа – тренировочный сбор команды в Подмосковье;
12-26 августа – учебно-тренировочный сбор;
16 августа – контрольный матч «Спартак» – «Северсталь»;
21 августа – контрольный матч «Локомотив» – «Северсталь»;
27-31 августа – участие в турнире им. Блинова.

СКА.

4 августа – углублённый медицинский осмотр;
7 августа – старт учебно-тренировочного сбора;
15 августа – контрольный матч СКА – «Автомобилист»;
16 августа – контрольный матч СКА – «Автомобилист»;
27-30 августа – участие в турнире им. Пучкова;
31 августа – 5 сентября – тренировки в Санкт-Петербурге.

«Шанхайские Драконы».

1-12 августа – тренировочный сбор в Минске;
13-17 августа – участие в Кубке Минска;
19-26 августа – тренировочный сбор в Москве;
24 августа – контрольный матч «Спартак» – «Шанхайские Драконы»;
27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы;
1-5 сентября – тренировки в Санкт-Петербурге.

«Сибирь».

16-31 июля – тренировочный сбор для игроков на двусторонних контрактах;
1 августа – медосмотр для игроков на односторонних контрактах;
2-4 августа – тренировки в Новосибирске;
5-17 августа – тренировочный сбор в Минске;
13-17 августа – участие в Кубке Минска;
18-25 августа – тренировочный сбор в Новосибирске;
26-31 августа – участие в турнире им. Блинова.

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