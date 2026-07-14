КХЛ представила планы предсезонной подготовки шести команд

Континентальная хоккейная лига представила планы предсезонной подготовки «Нефтехимика», «Барыса», «Северстали», СКА, «Шанхайских Драконов» и «Сибири».

«Нефтехимик».

20-21 июля – медицинское обследование для игроков на двусторонних контрактах;

22-29 июля – учебно-тренировочный сбор;

29 июля – контрольный матч «Нефтехимик» – ХК «Челны»;

31 июля – 1 августа – медицинское обследование для игроков на односторонних контрактах;

2 августа – 4 сентября – учебно-тренировочный сбор;

14 августа – контрольный матч «Ак Барс» – «Нефтехимик»;

22 августа – контрольный матч ХК «Челны» – «Нефтехимик»;

26-31 августа – участие в турнире им. Блинова.

«Барыс».

1-16 августа – учебно-тренировочный сбор;

17-20 августа – участие в Кубке Республики Башкортостан;

27-30 августа – участие в турнире им. Пучкова;

31 августа – 6 сентября – учебно-тренировочный сбор.

«Северсталь».

1-9 августа – тренировочный сбор команды в Подмосковье;

12-26 августа – учебно-тренировочный сбор;

16 августа – контрольный матч «Спартак» – «Северсталь»;

21 августа – контрольный матч «Локомотив» – «Северсталь»;

27-31 августа – участие в турнире им. Блинова.

СКА.

4 августа – углублённый медицинский осмотр;

7 августа – старт учебно-тренировочного сбора;

15 августа – контрольный матч СКА – «Автомобилист»;

16 августа – контрольный матч СКА – «Автомобилист»;

27-30 августа – участие в турнире им. Пучкова;

31 августа – 5 сентября – тренировки в Санкт-Петербурге.

«Шанхайские Драконы».

1-12 августа – тренировочный сбор в Минске;

13-17 августа – участие в Кубке Минска;

19-26 августа – тренировочный сбор в Москве;

24 августа – контрольный матч «Спартак» – «Шанхайские Драконы»;

27-30 августа – участие в Кубке мэра Москвы;

1-5 сентября – тренировки в Санкт-Петербурге.

«Сибирь».

16-31 июля – тренировочный сбор для игроков на двусторонних контрактах;

1 августа – медосмотр для игроков на односторонних контрактах;

2-4 августа – тренировки в Новосибирске;

5-17 августа – тренировочный сбор в Минске;

13-17 августа – участие в Кубке Минска;

18-25 августа – тренировочный сбор в Новосибирске;

26-31 августа – участие в турнире им. Блинова.