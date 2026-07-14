Вайсфельд назвал условие, при котором Овечкин может побить рекорд Гретцки в НХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина установить новый снайперский рекорд НХЛ.

«Я бы очень удивился, если бы «Вашингтон» и Овечкин не подписали новый контракт. Что касается 11 шайб и рекорда – главное, чтобы не было травм. Если их не будет, то, конечно, Александр эти шайбы забросит. Тогда он будет величайшим хоккеистом НХЛ? Он уже и сейчас таковым является. Овечкин уже всё всем доказал, а предстоящий рекорд – это просто небольшой гештальт, который нужно закрыть», — цитирует Вайсфельда Vprognoze.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).