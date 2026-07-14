Быков: слабо верю, что сборную России по хоккею вернут уже в 2027 году с флагом и гимном

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможном возвращении российской команды на международные соревнования после рекомендаций от МОК.
— Думаете, в 2027 году мы сможем увидеть сборную России на международной арене? Я говорю про чемпионат мира по хоккею.
— Это возможно, но я слабо верю в то, что уже в 2027 году сборную России вернут на международные турниры с флагом и гимном.
— Надо возвращаться только про условии возвращения вместе с гимном?
— Как будто есть ощущение, что для начала это не так важно. Сейчас задача состоит в том, чтобы вернуться на олимпийский пьедестал. А там и про гимн можно поговорить, но нет сомнений, что Россия будет счастлива, услышав свой гимн на Олимпиаде или чемпионате мира, — цитирует Быкова LiveResult.