Рябыкин: подозреваю, что российский футбол вернётся на мировую арену раньше хоккея

Бывший тренер ряда клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин не ожидает скорого возвращения сборной России по хоккею на международные соревнования.

— Дмитрий, какое событие стало для вас главным за последние недели?

— В хоккее сейчас каникулы, постепенно успокаивается и трансферный рынок. Поэтому назову решение МОК о допуске российских спортсменов на международные соревнования. Для страны это большое событие – «железный занавес» постепенно снимается.

— В хоккее тоже?

— Вот за хоккей у меня есть большие опасения. В нашем виде спорта – не так много стран, а на ведущих позициях как раз те, которые проводят политику русофобии. Швеция, Финляндия и так далее.

Так что МОК своё решение принял, но хоккейная федерация будет делать всё возможное, чтобы его притормозить. Нас ждёт большая и вязкая борьба.

Подозреваю, что, например, российский футбол вернётся на мировую арену раньше, чем российский хоккей. Во многом потому, что в футбол играет весь мир и все независимые страны – Африки, Америки, Азии, которые способны проводить свою политику. А в хоккее таких стран мало – и они, к сожалению, не в главных ролях, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.