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«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027
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Пресс-служба «Трактора» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером является Скотт Гордон. В наступающем сезоне тренеру будут помогать семь специалистов.

Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;
Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;
Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;
Петер Шкрабел — тренер вратарей;
Александр Соловьёв — тренер-аналитик;
Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Отмечается, что в межсезонье команду покинули тренеры Сергей Зубов и Андрей Шаянов.

Ранее нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин прокомментировал свой уход из «Трактора».

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