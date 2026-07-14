«Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027

Пресс-служба «Трактора» представила тренерский штаб на сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги.

Главным тренером является Скотт Гордон. В наступающем сезоне тренеру будут помогать семь специалистов.

Брэндон Деннис — ассистент главного тренера;

Дмитрий Черных — ассистент главного тренера;

Дмитрий Костромитин — ассистент главного тренера;

Петер Шкрабел — тренер вратарей;

Александр Соловьёв — тренер-аналитик;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Михаил Бутуев — тренер по ОФП.

Отмечается, что в межсезонье команду покинули тренеры Сергей Зубов и Андрей Шаянов.

Ранее нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин прокомментировал свой уход из «Трактора».