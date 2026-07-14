«Его берут с опаской, но он игрок мастеровитый и классный». Щитов — о Кузнецове

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, что может дать нападающий Евгений Кузнецов своей новой команде.

— До старта предсезонных лагерей КХЛ остаётся чуть больше двух недель, при этом Кузнецов пока так и не нашёл себе новый клуб. Если до старта регулярного чемпионата ситуация не изменится, отсутствие Евгения станет потерей для лиги?

— Присутствие такого человека, как Кузнецов, придаёт медийности клубу. Но тут нужно понимать, нужна ли дополнительная медийность клубу, в который он может прийти. Кузнецов — опытный хоккеист. Я приходил на его матчи за «Салават Юлаев», вы знаете, в большинстве он вопросы решает, отдаёт отличные передачи.

Евгений — опытный человек. Но руководители клубов не знают, в каких кондициях он подойдёт к сезону. Сложно сказать, будет ли отсутствие Кузнецова потерей для КХЛ. Видите, с какой опаской его берут. Но он игрок мастеровитый и классный. Всё зависит от физических кондиций и того, как он сейчас готовится. Но медийности и игры в большинстве он бы точно добавил, — цитирует Щитова «Матч ТВ».